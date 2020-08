Наследник Сильвы. Новички Ман Сити получили игровые номера

На данный момент, "Ман Сити" успел провести два летних трансфера. Несколько недель назад были заключены контракты с Натаном Аке и Ферраном Торресом.

Сегодня новички получили свои игровые номера. Испанский вингер унаследовал число своего соотечественника Давида Сильвы - на его спине будет красоваться 21. А вот голландский защитник получил цифру 6.

. @NathanAke has opted to take the number 6️⃣ shirt! ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/oJsK3RQy9b

???? “He was always an inspiration to me.”@FerranTorres20 will wear the number 21 shirt next season, inheriting @21LVA’s famous number ????



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/pgi5EngUgJ