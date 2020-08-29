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Клопп предупредил конкурентов по поводу трансферов

Англия
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Юрген считает, что множество новичков лишь мешают игре

Клопп предупредил конкурентов по поводу трансферов
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил конкурентов, что громкие приобретения не обязательно приведет их к прогрессу в следующем сезоне.

"Каждый год выиграть титул становится сложнее. Было ли нам легко в прошлом году? Определенно нет. Моментами это выглядело легко, но лишь потому, что мы были машиной по достижению результатов. Это единственная причина. Сложно в каждом матче. Нам приходилось так упорно сражаться.

Если ты делаешь много изменений в составе, это хорошо. Но лучше на долгосрочную перспективу, чем на краткосрочную, потому что игрокам нужно привыкнуть друг к другу. Это не такое большое преимущество, но все же — мы привыкли друг к другу. Мы знаем, что мы делаем в определенные моменты.

Мы знаем, что должны сочетать свою сыгранность с сенсационным настроем и сенсационным желанием преуспеть. Дело не в том, каких игроков кто-то другой может купить", — цитирует Клоппа Daily Mail.

Из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" этим летом ограничился покупкой Костаса Цимикаса у "Олимпиакоса" за 13 млн евро.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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