Лидс подписал форварда Валенсии Родриго

"Лидс Юнайтед" объявил о трансфере форварда сборной Испании Родриго Морено.

Новичок АПЛ заплатит за 29-летнего игрока 40 миллионов евро, согласно данным СМИ. А сам Родриго подписал с клубом контракт на 4 года.

#LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee