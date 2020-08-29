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Лидс подписал форварда Валенсии Родриго

Англия
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Невероятная сделка для новичка АПЛ

Лидс подписал форварда Валенсии Родриго
Новина українською

"Лидс Юнайтед" объявил о трансфере форварда сборной Испании Родриго Морено.

Новичок АПЛ заплатит за 29-летнего игрока 40 миллионов евро, согласно данным СМИ. А сам Родриго подписал с клубом контракт на 4 года.

Родриго – один из многих лидеров "летучих мышей", с которыми они решили попрощаться в это трансферное окно. Ранее "Валенсию" покинуи Эсекиэль Гарай, Дани Парехо (оба – бесплатно), Френсис Коклен (6,5 млн) и Ферран Торрес (23 млн).

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В статье: Валенсия (Испания) Родриго Морено Лидс Юнайтед
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