Лидс подписал форварда Валенсии Родриго

"Лидс Юнайтед" объявил о трансфере форварда сборной Испании Родриго Морено.

Новичок АПЛ заплатит за 29-летнего игрока 40 миллионов евро, согласно данным СМИ. А сам Родриго подписал с клубом контракт на 4 года.

#LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Родриго – один из многих лидеров "летучих мышей", с которыми они решили попрощаться в это трансферное окно. Ранее "Валенсию" покинуи Эсекиэль Гарай, Дани Парехо (оба – бесплатно), Френсис Коклен (6,5 млн) и Ферран Торрес (23 млн).