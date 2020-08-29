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Астон Вилла готова арендовать Абрахама

Англия
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Тэмми в свое время помог бирмингемцам выйти в АПЛ

Астон Вилла готова арендовать Абрахама
Новина українською

"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего "Челси" Тэмми Абрахама, сообщает Daily Mail.

В минувшем сезоне Абрахаму удалось пробиться в первую команду "Челси" на волне того успеха, который ему сопутствовал в предыдущей кампании, которую он провел как раз в "Астон Вилле" на правах аренды. Тогда англичанин наколотил 26 голов в 40 матчах Чемпионшипа и помог "вилланам" повыситься в классе.

С приходом на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера ситуация Абрахама может только усугубиться. Особенно в свете того, что после карантина он умудрился проиграть конкуренцию Оливье Жиру.

Однако тот не горит желанием возвращаться в Бирмингем. Трансферное окно будет открыто еще более месяца, и на данном этапе Абрахам не собирается уходить из "Челси". Тэмми хочет быть частью команды Фрэнка Лэмпарда и сражаться за трофеи.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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