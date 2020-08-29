Клопп: Мы уже поработали на трансферном рынке

Главный тренер "Ливерпуля" накануне Суперкубка Англии высказался о трансферной кампании своего клуба.

"Мы уже поработали на рынке. Приобрели Костаса Цимикаса, молодые парни всё ближе и неплохо выглядят. Я не знаю, что будет дальше. До начала октября ещё есть время. Очень много времени. Как и всегда, мы разберёмся со своей ситуацией и посмотрим, сколько денег сможем или захотим потратить.

"Арсенал"? Мы должны будем постараться по ходу этой игры. Мы действительно хотим выиграть её, и меня не волнует, что другие люди думают о Суперкубке. В прошлом году нам говорили, что Клубный чемпионат мира ничего не значит, и мы не должны беспокоиться об этом. Когда мы выиграли его, то испытали невероятные чувства. Что это значило для других, меня не волновало. Это финал, это "Уэмбли", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.