Экс-игрок Ман Сити: Месси еще может творить магию. Интересно было бы посмотреть на Лео в АПЛ

Бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс прокомментировал возможный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в стан "горожан".

"Для футбольного болельщика увидеть Месси в АПЛ – это было бы фантастически. Я бы хотел посмотреть на него в этой лиге, но "Барселона" так просто с ним не расстанется. Лионелю 33 года, но я наблюдал за ним в матче с "Наполи". Он все еще может творить магию на поле.

Когда Шейх Мансур пришел в "Манчестер Сити", переход Робиньо из "Реала" был очень громким. Он стал катализатором для таких игроков, как Давид Сильва, Агуэро и Компани. Если "Ман Сити" сможет осуществить трансфер Месси, это будет невероятно", – рассказал англичанин.