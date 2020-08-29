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Экс-игрок Ман Сити: Месси еще может творить магию. Интересно было бы посмотреть на Лео в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Майка Ричардс высказался об потенциальном трансфере Лео в "Ман Сити"

Экс-игрок Ман Сити: Месси еще может творить магию. Интересно было бы посмотреть на Лео в АПЛ
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Сити" Майка Ричардс прокомментировал возможный переход капитана "Барселоны" Лионеля Месси в стан "горожан".

"Для футбольного болельщика увидеть Месси в АПЛ – это было бы фантастически. Я бы хотел посмотреть на него в этой лиге, но "Барселона" так просто с ним не расстанется. Лионелю 33 года, но я наблюдал за ним в матче с "Наполи". Он все еще может творить магию на поле.

Когда Шейх Мансур пришел в "Манчестер Сити", переход Робиньо из "Реала" был очень громким. Он стал катализатором для таких игроков, как Давид Сильва, Агуэро и Компани. Если "Ман Сити" сможет осуществить трансфер Месси, это будет невероятно", – рассказал англичанин.

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В статье: Майка Ричардс Лионель Месси Барселона Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
Sky Sports
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
29.08.2020 в 17:34
может. но не в апл. а в лиге 1. нужно смотреть на вещи реально.
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