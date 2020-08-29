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Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Полуголый король

Англия
(6 голосов)

16-я победа в Суперкубке для "канониров"

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Полуголый король
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Снова "Ливерпуль" проиграл в серии пенальти, как и год назад в Суперкубке уступив "Ман Сити". Череда ошибок Юргена Клоппа стала причиной этой неудачи, а также неготовность к сезону мерсисайдцев. До начала чемпионата еще есть время, можно поработать над ошибками, а пока "Арсенал" с удовольствием показал, как можно на равных противостоять лучшей команде Англии прошлого сезона. Очевидно, что заметно сдали "красные", остался лишь боевой их настрой, которого оказалось мало.

С первых минут номинальные гости хотели показать свое желание победить "Арсенал" и взять реванш за поражение в июле этого года. Сначала опасный удар наносил Салах, затем ван Дейк отправил мяч в сетку после навеса со штрафного, арбитры увидели офсайд и взятие ворот не засчитали. Также Милнер с близкого расстояния едва не поразил цель. Хорошо смотрелись подопечные Клоппа, казалось, взяли инициативу в свои руки и ноги, и ни за что не отдадут ее "канонирам".

Но Артета и его команда быстро подловили мерсисайдцев на первой же ошибке – нельзя давать бить Обамеянгу. Классным пасом от Сака воспользовался Пьер-Эмерик и по удивительной траектории вырезал мяч в дальний угол, Алиссон не имел шансов достать снаряд. Идеально все исполнил Обамеянг.

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Этот быстрый гол выбил из колеи "красных". Какая-то неуверенность и нервозность стали просматриваться у них, появились свободные зоны перед штрафной, Нкетиа еще дважды смачно стрелял со средней дистанции (со схожей позиции, с которой забил Обамеянг). Алиссон потянул первый удар, второму немного не хватило точности.

"Ливерпуль" продолжал владеть игровым и территориальным преимуществом, но это скорее был контроль мяча ради самого контроля. Ничего по-настоящему опасного долго не получалось создать. А вот у "Арсенала" проходили более острые комбинации, скоростные интересные выпады.

Ближе к перерыву игра стала вязкой, силовой, мерсисайдцы постарались включить высокий прессинг, при этом грузли в насыщенной и организованной обороне. "Канониры" сели глубже, а затем навязали более плотную игру сопернику, лишь изредка проходили дальние удары по воротам Мартинеса, хотя все они оказывались неточными. Затем через фланги "Ливерпуль" постарался доставлять мяч, опять же – со всеми навесами и прострелами в штрафной разбирались защитники. В первом тайме у команды Клоппа так и не было ни одного удара в створ ворот лондонцев.

"Красные" показывали хорошую игру в пас, часто переводили акцент атак с фланга на фланг, старались запутать соперника, но "канониры" не запутывались. Тогда лидеры "Ливерпуля" стали брать игру на себя, хороший слаломный проход совершил Фирмино, но удар бразильца снова оказался неточным. Старались в атаках Салах, Мане, Милнер, немного им не хватало, то ли удачи, то ли настойчивости. На 56-й минуте Мане не смог реализовать выход один в один с Мартинесом – как и почему? Наверное, еще не набрал форму, это единственное объяснение, поскольку в прошлом сезоне Садио все подобные моменты легко реализовывал.

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Полуголый король - изображение 2

И все же мерсисайдцы сравняли счет. Прошла атака через центр, буквально продавили защиту Салах и Минамино, пас японца прервали защитники, но мяч снова оказался у Минамино и он пробил из выгодной позиции. Оборону "Арсенала" тут винить не приходится, вероятно сказался напор соперника, и вынести мяч в хаотичной борьбе вряд ли кто-то смог бы.

Развить свое преимущество фаворит не смог. Опять Мане не переиграл Мартинеса один в один, еще и оборона "красных" пропустила несколько атак. Конец встречи получился более осторожным, хотя "Арсенал" вполне мог в основное время довести дело до победы - Мэйтленд-Найлс не реализовал свой момент. Логично, что дело дошло до серии пенальти.

Ни одного промаха не совершили подопечные Артеты – Нельсон, Мэйтленд-Найлс, Седрик, Луис и Обамеянг забили с "точки". А у "Ливерпуля" один промах – молодой форвард Риан Брюстер попал в перекладину. Интересно, что Клопп выпустил его на последних минутах именно под серию одиннадцатиметровых.

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Полуголый король - изображение 3

Неубедительно и даже как-то неловко выглядел действующий чемпион Англии. Правда, обладатель Кубка также не показал ничего сверхъестественного, но за счет характера и организованности заслужил этот 16-й в своей истории Суперкубок. Больше только у "Ман Юнайтед" (21 трофей). У "Ливерпуля" остается 15 побед в турнире.

Суперкубок Англии 2020

Стадион: "Уэмбли"
Главный арбитр: Андре Марринер

Арсенал Лондон - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Обамеянг 12 - Минамино 73

"Арсенал": Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац 82) - Бельерин (Соареш 58), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз - Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нельсон 82), Обамеянг.

"Ливерпуль": Алиссон - Уильямс (Минамино 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер (Кейта 59), Фабиньо (Джонс 82), Вейналдум (Брюстер 90+2) - Салах, Фирмино (Джонс 83), Мане.

Предупреждения: Милнер 57

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Микель Артета Ливерпуль
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Комментарии (10)
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skopa (Харьков)
29.08.2020 в 21:23
Предрекал у же пару месяцев назад, что Ливерпуль в этом сезоне будет бороться за четвертое место.Сегодняшний матч пока это подтверждает. Играли команды,приблизительно равные по составу и уступающие МС, МЮ, Челси. Оказалось, с этими игроками без куража и фарта трудно обыграть равную команду, обыграть на классе, которого нет.Конечно, до следующего чемпионства придется ждать не 30 лет.Надеюсь, скупой и хитрый еврей, владеющий клубом, столько не проживет..Но при этой политике и отношению к клубу со стороны хозяев болельщикам Ливерпуля можно только посочувствовать..Ну , а Клопп что? Год -два покрутится и перейдет в более амбициозный и денежный проект..Чудес не бывает, во всяком случае, долго...
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.08.2020 в 21:39
Да, так и есть. Ливер после выигрыша чемпионата не похож сам на себя.
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0
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
29.08.2020 в 21:14
Можно поздравить с кубком Арсенал.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
29.08.2020 в 21:00
Дійсно ... суперкубок з "українським слідом" Правда на більш високому рівні. Чемпіон давив, давив, а його на контратаках і спіймали. Виглядало, що Ліверпуль ще не включився і повно атак, але більшість максимум на ДРУГІЙ швидкості.
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
29.08.2020 в 20:58
Король помер. Хай живе король. Якщо без філософствування то Ліверпуль вже натішився чемпіонством. Чекаємо на когось іншого. Можливо МС.
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0
-1
аалекс ( Крым)
29.08.2020 в 20:47
Суперкубок - он и в Англии Суперкубок. Хороший выставочный матч классных команд перед началом сезона. Не хватало огня, присущего играм АПЛ.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2020 в 20:51
И зрителей не хватает. АПЛ без публики, это просто жесть.
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+1
0
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Loader (Днепр)
29.08.2020 в 20:37
Клопп соорудил какую-то фигню. Выпустил Брюстера под пенальти. Тот даже игровой тонус не успел набрать.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2020 в 20:50
Это судьба. Заменил того, кто промазал год назад. А вышедший на замену тоже промазал. Так бывает
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+1
-1
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Loader (Днепр)
29.08.2020 в 21:00
Так надо было ему дать хотя бы 5 минут побегать и все было бы нормально.)
+2
0


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