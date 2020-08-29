Англия
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Арсенал взял свой 16-й Суперкубок Англии, только у МЮ больше
У "Ливерпуля" осталось 15 Суперкубков
В матче за Суперкубок Англии лондонский
Таким образом "пушкари" взяли свой 16-й Суперкубок страны. Примечательно, что канониры обогнали по этому показателю "Ливерпуль" - у мерсисайдцев 15 титулов.
Лидером по количеству побед в Суперкубке остается "Манчестер Юнайтед", у "красных дьяволов" 21 подобный трофей.
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Источник:Gracenote
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