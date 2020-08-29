  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал взял свой 16-й Суперкубок Англии, только у МЮ больше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал взял свой 16-й Суперкубок Англии, только у МЮ больше

Англия
(2 голосов)

У "Ливерпуля" осталось 15 Суперкубков

Арсенал взял свой 16-й Суперкубок Англии, только у МЮ больше
Новина українською

В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" победил "Ливерпуль" - 1:1 в основное время, 5:4 по пенальти.

Таким образом "пушкари" взяли свой 16-й Суперкубок страны. Примечательно, что канониры обогнали по этому показателю "Ливерпуль" - у мерсисайдцев 15 титулов.

Лидером по количеству побед в Суперкубке остается "Манчестер Юнайтед", у "красных дьяволов" 21 подобный трофей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gracenote
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...