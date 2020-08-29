Арсенал взял свой 16-й Суперкубок Англии, только у МЮ больше

В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" победил "Ливерпуль" - 1:1 в основное время, 5:4 по пенальти.

Таким образом "пушкари" взяли свой 16-й Суперкубок страны. Примечательно, что канониры обогнали по этому показателю "Ливерпуль" - у мерсисайдцев 15 титулов.

Лидером по количеству побед в Суперкубке остается "Манчестер Юнайтед", у "красных дьяволов" 21 подобный трофей.