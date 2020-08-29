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Юрген Клопп: Ливерпуль заслужил сравнять счет и мы могли забить больше

Англия
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Наставник "Ливерпуля" подвел итоги поражения в матче за Суперкубок

Юрген Клопп: Ливерпуль заслужил сравнять счет и мы могли забить больше
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения от лондонского "Арсенала" в матча за Суперкубок Англии.

"Мы заслужили сравнять счет и могли забить больше, но не сделали этого.

Когда играешь против команды с такой схемой, нужно сохранять бодрость в последней трети, загонять в угол соперника. Ритм слегка упал. Сегодня этого было недостаточно.

Очень важно, что Минамино забил первый гол за "Ливерпуль", нам он очень помог. Многое в игре было хорошо", – рассказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Ливерпуль
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Источник:
BBC
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