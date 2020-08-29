Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрген Клопп: Ливерпуль заслужил сравнять счет и мы могли забить больше
Наставник "Ливерпуля" подвел итоги поражения в матче за Суперкубок
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после
"Мы заслужили сравнять счет и могли забить больше, но не сделали этого.
Когда играешь против команды с такой схемой, нужно сохранять бодрость в последней трети, загонять в угол соперника. Ритм слегка упал. Сегодня этого было недостаточно.
Очень важно, что
Минамино забил первый гол за "Ливерпуль", нам он очень помог. Многое в игре было хорошо", – рассказал Клопп.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...