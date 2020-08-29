Юрген Клопп: Ливерпуль заслужил сравнять счет и мы могли забить больше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после поражения от лондонского "Арсенала" в матча за Суперкубок Англии.

"Мы заслужили сравнять счет и могли забить больше, но не сделали этого.

Когда играешь против команды с такой схемой, нужно сохранять бодрость в последней трети, загонять в угол соперника. Ритм слегка упал. Сегодня этого было недостаточно.