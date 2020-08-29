Обамеянг после победы над Ливерпулем: Хорошее время, чтобы быть игроком Арсенала

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.

"Сегодня мы забираем этот трофей с собой. Мы становимся все лучше. Впереди еще много работы, но я действительно счастлив, это хорошее время для того, чтобы быть футболистом лондонского "Арсенала", - сказал габонец.