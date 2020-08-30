Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Обзор матча и видео голов
16-й Суперкубок Англии в копилку "пушкарей"
В матче за Суперкубок Англии встречались победитель Кубка страны - лондонский "Арсенал" и чемпион АПЛ "Ливерпуль". Счет в матче уже на 12-й минуте открыл лидер атак "пушкарей"
За основное время команды не смогли выявить владельца трофея и перешли к серии пенальти, где сильнее оказались подопечные
Этот Суперкубок Англии стал для "Арсенала"
Суперкубок Англии 2020
Стадион: "Уэмбли"
Главный арбитр: Андре Марринер
Голы: Обамеянг 12 - Минамино 73
"Арсенал": Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац 82) - Бельерин (Соареш 58), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз - Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нельсон 82), Обамеянг.
"Ливерпуль": Алиссон - Уильямс (Минамино 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер (Кейта 59), Фабиньо (Джонс 82), Вейналдум (Брюстер 90+2) - Салах, Фирмино (Джонс 83), Мане.
Предупреждения: Милнер 57