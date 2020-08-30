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Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

16-й Суперкубок Англии в копилку "пушкарей"

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4). Обзор матча и видео голов
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В матче за Суперкубок Англии встречались победитель Кубка страны - лондонский "Арсенал" и чемпион АПЛ "Ливерпуль". Счет в матче уже на 12-й минуте открыл лидер атак "пушкарей" Пьер-Эмерик Обамеянг. Во втором тайме шансы на победу уравнял атакующий полузащитник мерсисайдцев Такуми Минамино, этот гол стал для японского футболиста дебютным в составе коллектива Юргена Клоппа.

За основное время команды не смогли выявить владельца трофея и перешли к серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Микеля Артеты. Решающий удар с точки реализовал Обамеянг.

Этот Суперкубок Англии стал для "Арсенала" 16-м в клубной истории, у "Ливерпуля" подобных титулов 15. Лидером по победам в Суперкубке является "Манчестер Юнайтед".

Суперкубок Англии 2020

Стадион: "Уэмбли"
Главный арбитр: Андре Марринер

Арсенал Лондон - Ливерпуль 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Обамеянг 12 - Минамино 73

"Арсенал": Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац 82) - Бельерин (Соареш 58), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз - Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нельсон 82), Обамеянг.

"Ливерпуль": Алиссон - Уильямс (Минамино 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер (Кейта 59), Фабиньо (Джонс 82), Вейналдум (Брюстер 90+2) - Салах, Фирмино (Джонс 83), Мане.

Предупреждения: Милнер 57

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Ливерпуль Такуми Минамино
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