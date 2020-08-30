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Новый Чех? Челси готовит предложение по голкиперу Ренна

Англия
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"Синие" не останавливаются на рынке

Новый Чех? Челси готовит предложение по голкиперу Ренна
Новина українською

"Челси" уже сделал одно предложение и сейчас готовит второе о покупке голкипера "Ренна" Эдуара Менди.

По информации The Guardian, изначально Лэмпард задумывался о приглашении Яна Облака, однако "Атлетико" дал понять, что отпустит своего первого номера только за отступные в 109 млн. фунтов.

Заплатить такую сцену в дополнение ко всем прочим своим тратам "Челси" никак не готов, поэтому был вынужден найти более реалистичный вариант. Так "Челси" обратил внимание на "Ренн" — клуб откуда в свое время пришел Петр Чех, легенда "синих", а ныне технический советник лондонцев.

Сообщается, что на первое предложение "Челси" в 16 миллионов евро (14.2 млн. фунтов) последовал отказ, однако "синие" готовы вернуться с увеличенной до 20 млн. евро (17.8 млн. фунтов) суммой.

Кроме того, "Челси" может использовать то, что со стороны "Ренна" существует интерес к защитнику Фикайо Томори, которого французы хотят взять в аренду.

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В статье: Ренн (Франция) Челси (Лондон)
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