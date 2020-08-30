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Эвертон согласовал покупку Аллана за 28 млн евро
"Партенопейцы" существенно снизили ценник на бразильца
"Эвертон" согласовал переход разрушителя "Наполи" Аллана, сообщает Sky Sports.
За 29-летнего динамичного хавбека "ириски" заплатят 25 миллионов евро. Еще 3 млн "партенопейцы" могут получить в качестве бонусов. Ожидается, что в ближайшее время бразилец пройдёт медобследование в новом клубе, после чего подпишет контракт.
Инициатором покупки Аллана стал его бывший тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий "Эвертон".
Параллельно "Эвертон" работает над покупкой плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. Он также близок к переезду на "Гудисон Парк".