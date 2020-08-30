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Эвертон согласовал покупку Аллана за 28 млн евро

Англия
(2 голосов)

"Партенопейцы" существенно снизили ценник на бразильца

Эвертон согласовал покупку Аллана за 28 млн евро
Новина українською

"Эвертон" согласовал переход разрушителя "Наполи" Аллана, сообщает Sky Sports.

За 29-летнего динамичного хавбека "ириски" заплатят 25 миллионов евро. Еще 3 млн "партенопейцы" могут получить в качестве бонусов. Ожидается, что в ближайшее время бразилец пройдёт медобследование в новом клубе, после чего подпишет контракт.

Инициатором покупки Аллана стал его бывший тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий "Эвертон".

Параллельно "Эвертон" работает над покупкой плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. Он также близок к переезду на "Гудисон Парк".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь) Аллан
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.08.2020 в 11:36
Патрика?
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