Гвардиола пропустит значительную часть предсезонки Сити из-за поездки в Барселону

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сейчас находится в Барселоне, сообщает Sky Sports.

По возвращению в Англию 49-летний специалист должен будет пройти 14-дневный карантин. Причины, по которым Пеп покинул лагерь команды незадолго до старта сезона, остаются неизвестными.

Ранее Marca писала, что Гвардиола договорился о встрече с Лео Месси, на которой он хочет обсудить будущее аргентинца.

Уже 19 сентября "Манчестер Сити" начнет сезон матчем с "Вулверхэмптоном".