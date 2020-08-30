  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола пропустит значительную часть предсезонки Сити из-за поездки в Барселону
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола пропустит значительную часть предсезонки Сити из-за поездки в Барселону

Англия
(1 голосов)

Поехал за Лео?

Гвардиола пропустит значительную часть предсезонки Сити из-за поездки в Барселону
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сейчас находится в Барселоне, сообщает Sky Sports.

По возвращению в Англию 49-летний специалист должен будет пройти 14-дневный карантин. Причины, по которым Пеп покинул лагерь команды незадолго до старта сезона, остаются неизвестными.

Ранее Marca писала, что Гвардиола договорился о встрече с Лео Месси, на которой он хочет обсудить будущее аргентинца.

Уже 19 сентября "Манчестер Сити" начнет сезон матчем с "Вулверхэмптоном".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...