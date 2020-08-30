Англия
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Гвардиола пропустит значительную часть предсезонки Сити из-за поездки в Барселону
Поехал за Лео?
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сейчас находится в Барселоне, сообщает Sky Sports.
По возвращению в Англию 49-летний специалист должен будет пройти 14-дневный карантин. Причины, по которым Пеп покинул лагерь команды незадолго до старта сезона, остаются неизвестными.
Ранее Marca писала, что Гвардиола договорился о встрече с Лео Месси, на которой он хочет обсудить будущее аргентинца.
Уже 19 сентября "Манчестер Сити" начнет сезон матчем с "Вулверхэмптоном".
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