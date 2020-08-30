Тоттенхэм подписал защитника Вулвз Мэтта Доэрти

"Тоттенхэм" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Доэрти. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Новичок заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года. В новом клубе будет играть под вторым номером.

28-летний ирландец выступал за "волков" с 2010-го года. В минувшем сезоне вингбек отметился 7 голами и 5 ассистами в 50 матчах.