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Тоттенхэм подписал защитника Вулвз Мэтта Доэрти
Ирландец перебрался в стан "шпор"
"Тоттенхэм" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Доэрти. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.
Новичок заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года. В новом клубе будет играть под вторым номером.
28-летний ирландец выступал за "волков" с 2010-го года. В минувшем сезоне вингбек отметился 7 голами и 5 ассистами в 50 матчах.
It's time to #WelcomeDoherty! pic.twitter.com/NOE5EEvMoA— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020
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