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Тоттенхэм подписал защитника Вулвз Мэтта Доэрти

Англия
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Ирландец перебрался в стан "шпор"

Тоттенхэм подписал защитника Вулвз Мэтта Доэрти
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"Тоттенхэм" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Доэрти. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Новичок заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года. В новом клубе будет играть под вторым номером.

28-летний ирландец выступал за "волков" с 2010-го года. В минувшем сезоне вингбек отметился 7 голами и 5 ассистами в 50 матчах.

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В статье: Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Мэтт Доэрти
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