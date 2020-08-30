Англия
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Ван Дейк: В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок, а потом взяли АПЛ
Защитник уверен в своей команде
Центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался после поражения от "Арсенала" (1:1, по пенальти – 4:5) в Суперкубке Англии.
"Мы хорошо играли, доминировали, оказывали давление на них и создали много моментов. А серия пенальти – это лотерея, в ней может произойти все.
Мы расстроены, но нужно двигаться дальше. В прошлом году мы тоже проиграли по пенальти, а потом выиграли чемпионат, так что не нужно паниковать. Но, конечно, мы хотели победить", – цитирует ван Дейка официальный сайт "красных".
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