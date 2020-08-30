  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Дейк: В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок, а потом взяли АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Дейк: В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок, а потом взяли АПЛ

Англия
(1 голосов)

Защитник уверен в своей команде

Ван Дейк: В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок, а потом взяли АПЛ
Новина українською

Центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался после поражения от "Арсенала" (1:1, по пенальти – 4:5) в Суперкубке Англии.

"Мы хорошо играли, доминировали, оказывали давление на них и создали много моментов. А серия пенальти – это лотерея, в ней может произойти все.

Мы расстроены, но нужно двигаться дальше. В прошлом году мы тоже проиграли по пенальти, а потом выиграли чемпионат, так что не нужно паниковать. Но, конечно, мы хотели победить", – цитирует ван Дейка официальный сайт "красных".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...