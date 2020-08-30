Ван Дейк: В прошлом году мы тоже проиграли Суперкубок, а потом взяли АПЛ

Центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался после поражения от "Арсенала" (1:1, по пенальти – 4:5) в Суперкубке Англии.

"Мы хорошо играли, доминировали, оказывали давление на них и создали много моментов. А серия пенальти – это лотерея, в ней может произойти все.

Мы расстроены, но нужно двигаться дальше. В прошлом году мы тоже проиграли по пенальти, а потом выиграли чемпионат, так что не нужно паниковать. Но, конечно, мы хотели победить", – цитирует ван Дейка официальный сайт "красных".