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После сделки по Хавертцу Челси сосредоточится на покупке Райса

Англия
(1 голосов)

"Синие" не намерены останавливаться

После сделки по Хавертцу Челси сосредоточится на покупке Райса
Новина українською

"Челси" сохраняет серьезный интерес к оборонцу "Вест Хэма" Деклану Райсу, несмотря на и без того дорогостоящую кампанию.

По информации Guardian, "синие" переключатся на переговоры с "молотками" сразу после того, как закроют сделку по Каю Хавертцу из "Байера", оцениваемую в 100 миллионов евро.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард видит в Райсе центрального защитника, однако будет рассчитывать на него и в опорной зоне. Сам Деклан очень хочет вернуться в клуб, в академии которой он числился до 15 лет. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" хочет за своего лидера 80 миллионов фунтов, однако в "Челси" надеются снизить цену.

До этого "синие" подписали Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Бэна Чилуэлла, Тиаго Силву и Малангу Сарра.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.08.2020 в 14:32
Да я смотрю Челси неплохо так усилится для борьбы за чемпионство. Хаверц. Вернер. Пулишич ещё в атаке. Очень молодая и амбициозная команда вырисовывается.
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