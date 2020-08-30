После сделки по Хавертцу Челси сосредоточится на покупке Райса

"Челси" сохраняет серьезный интерес к оборонцу "Вест Хэма" Деклану Райсу, несмотря на и без того дорогостоящую кампанию.

По информации Guardian, "синие" переключатся на переговоры с "молотками" сразу после того, как закроют сделку по Каю Хавертцу из "Байера", оцениваемую в 100 миллионов евро.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард видит в Райсе центрального защитника, однако будет рассчитывать на него и в опорной зоне. Сам Деклан очень хочет вернуться в клуб, в академии которой он числился до 15 лет. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" хочет за своего лидера 80 миллионов фунтов, однако в "Челси" надеются снизить цену.

До этого "синие" подписали Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Бэна Чилуэлла, Тиаго Силву и Малангу Сарра.