Брюстер после поражения от Арсенала: Опустошен из-за того, как все обернулось вчера

Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии 2020. Английский форвард не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти.

"Опустошен из-за того, как все обернулось вчера, но я извлеку уроки. Доверяю процессу. Люблю вас за всю поддержку", – написал Райан Брюстер в своем твиттере.