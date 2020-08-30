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Брюстер после поражения от Арсенала: Опустошен из-за того, как все обернулось вчера
Нападающий "Ливерпуля" единственный, кто не забил пенальти
Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер прокомментировал
"Опустошен из-за того, как все обернулось вчера, но я извлеку уроки. Доверяю процессу. Люблю вас за всю поддержку", – написал Райан Брюстер в своем твиттере.
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