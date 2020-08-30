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Брюстер после поражения от Арсенала: Опустошен из-за того, как все обернулось вчера

Англия
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Нападающий "Ливерпуля" единственный, кто не забил пенальти

Брюстер после поражения от Арсенала: Опустошен из-за того, как все обернулось вчера
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Форвард "Ливерпуля" Райан Брюстер прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии 2020. Английский форвард не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти.

"Опустошен из-за того, как все обернулось вчера, но я извлеку уроки. Доверяю процессу. Люблю вас за всю поддержку", – написал Райан Брюстер в своем твиттере.

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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Райан Брюстер
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