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Чех: Никто не ставит на Кепе крест – у Аррисабалаги есть качества для успеха

Англия
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Кому, как ни Петру, судить

Чех: Никто не ставит на Кепе крест – у Аррисабалаги есть качества для успеха
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Технический советник лондонского "Челси" Петр Чех прокомментировал будущее вратаря столичной команды Кепы Аррисабалаги. Цитирует экс-голкипера "синих" Sport.cz.

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"В прошлом году у Кепы дела шли неважно, это бесспорно. Но клуб вложил в него деньги и дал ему долгосрочный контракт, ведь у него есть качества и предпосылки для успеха. Однако никто не ставит на Кепе крест. Мы надеемся на его большое будущее".

Как отмечает The Sun, сам Кепа Аррисабалага принял решение остаться в команде. Вратарь был приобретен "Челси" летом 2018 года за 80 миллионов евро. В 95 матчах за "пенсионеров" испанец пропустил 109 мячей и имел самый низкий процент сэйвов за всю историю АПЛ.

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В статье: Петр Чех Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Sport.cz

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