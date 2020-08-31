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Чех: Никто не ставит на Кепе крест – у Аррисабалаги есть качества для успеха
Кому, как ни Петру, судить
Технический советник лондонского "Челси" Петр Чех прокомментировал будущее вратаря столичной команды Кепы Аррисабалаги. Цитирует экс-голкипера "синих" Sport.cz.
"В прошлом году у Кепы дела шли неважно, это бесспорно. Но клуб вложил в него деньги и дал ему долгосрочный контракт, ведь у него есть качества и предпосылки для успеха. Однако никто не ставит на Кепе крест. Мы надеемся на его большое будущее".
Как отмечает The Sun, сам Кепа Аррисабалага принял решение остаться в команде. Вратарь был приобретен "Челси" летом 2018 года за 80 миллионов евро. В 95 матчах за "пенсионеров" испанец пропустил 109 мячей и имел самый низкий процент сэйвов за всю историю АПЛ.