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Хамес Родригес будет зарабатывать в Эвертоне 4,5 миллиона евро
Похоже, что трансфер все же состоится
Журналист Николо Скира в Twitter рассказал о подробностях перехода полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Эвертон".
По сведениям источника, 29-летний колумбиец подпишет контракт на четыре года с зарплатой в 4,5 млн евро. Отмечается, что ради переезда в английский чемпионат игрок пошел почти на двукратное сокращение своего заработка.
В сезоне-2019/20 Хамес провел за "Реал" 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.
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