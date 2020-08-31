Хамес Родригес будет зарабатывать в Эвертоне 4,5 миллиона евро

Журналист Николо Скира в Twitter рассказал о подробностях перехода полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Эвертон".

По сведениям источника, 29-летний колумбиец подпишет контракт на четыре года с зарплатой в 4,5 млн евро. Отмечается, что ради переезда в английский чемпионат игрок пошел почти на двукратное сокращение своего заработка.

В сезоне-2019/20 Хамес провел за "Реал" 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.