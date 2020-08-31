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Сульшер хочет подписать Упамекано

Англия
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По мнению тренера красных, Дайо может стать отличным напарником для Харри Магуайра

Сульшер хочет подписать Упамекано
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в своем составе защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Специалист считает, что француз стал бы отличным партнером для Гарри Магуайра в центре обороны.

В конце июля Упамекано продлил контракт с "Лейпцигом" до июня 2023-го года. По условиям нового соглашения, клаусула футболиста составляет 42 млн евро. Однако активировать ее можно будет только по окончании следующего сезона. До того стоимость игрока будет прежней – 60 миллионов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Дайо Упамекано
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