Сульшер хочет подписать Упамекано

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в своем составе защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Специалист считает, что француз стал бы отличным партнером для Гарри Магуайра в центре обороны.

В конце июля Упамекано продлил контракт с "Лейпцигом" до июня 2023-го года. По условиям нового соглашения, клаусула футболиста составляет 42 млн евро. Однако активировать ее можно будет только по окончании следующего сезона. До того стоимость игрока будет прежней – 60 миллионов.