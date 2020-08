Остались детали. Ван де Бек проходит медосмотр для перехода в МЮ

Сборная Голландии сегодня начала подготовку к матчам Лиги Наций. На тренировке отсутствовал Донни ван де Бек.

Причина одна - он завершает переход в "Манчестер Юнайтед". Сегодня талантливый полузащитник проходит медобследование перед подписанием контракта.

Ожидается, что сделка официально может быть оформлена до конца дня. Будет подписан пятилетний контракт. За ван де Бека "Аякс" получит порядка 40 миллионов фунтов.

Medicals ongoing right now for Donny Van de Beek as Manchester United player, confirmed (as reported by @MikeVerweij). He already had a direct talk also with Solskjaer and is ‘buzzing’ to join the club. ???? #MUFC #ManUtd #transfers