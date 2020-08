Официально: Арсенал и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию

Генрих Мхитарян навсегда покинул лондонский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Стороны приняли решение разорвать контракт без претензий друг к другу. Сделка истекала летом следующего года.

Сегодняшнее решение позволит армянскому полузащитнику стать полноценным футболистом "Ромы". Под руководством Фонсеки в прошлом сезоне он вернулся на прежний уровень и стал лидером римлян.

Контракт с "волками" должен быть подписан в ближайшее время.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN ????