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Официально: Арсенал и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию

Англия
(1 голосов)

Экс-игрок "Шахтера" тяжело смотрелся в Англии

Официально: Арсенал и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию
UA-Футбол
Новина українською

Генрих Мхитарян навсегда покинул лондонский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

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Стороны приняли решение разорвать контракт без претензий друг к другу. Сделка истекала летом следующего года.

Сегодняшнее решение позволит армянскому полузащитнику стать полноценным футболистом "Ромы". Под руководством Фонсеки в прошлом сезоне он вернулся на прежний уровень и стал лидером римлян.

Контракт с "волками" должен быть подписан в ближайшее время.

За "Арсенал" Генрих успел провести 59 матчей за полтора сезона. Такое же количество времени он провел в "МЮ", и можно с увереностью сказать, что его английская карьера не сложилась.

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
31.08.2020 в 20:54
странное весьма решение от арсенала
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