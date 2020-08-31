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Официально: Арсенал и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию
Экс-игрок "Шахтера" тяжело смотрелся в Англии
Генрих Мхитарян навсегда покинул лондонский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Стороны приняли решение разорвать контракт без претензий друг к другу. Сделка истекала летом следующего года.
Сегодняшнее решение позволит армянскому полузащитнику стать полноценным футболистом "Ромы". Под руководством Фонсеки в прошлом сезоне он вернулся на прежний уровень и стал лидером римлян.
Контракт с "волками" должен быть подписан в ближайшее время.
Thank you, @HenrikhMkh— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2020
And good luck with @ASRomaEN ????
За "Арсенал" Генрих успел провести 59 матчей за полтора сезона. Такое же количество времени он провел в "МЮ", и можно с увереностью сказать, что его английская карьера не сложилась.