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Арсенал договорился о продлении аренды Себальоса
Испанец играет при Артете
Дани Себальос останется в "Арсенале". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его данным, лондонский клуб сумел договориться с "Реалом" о продлении аренды. Продлится она один сезон. Уже несколько раз сообщалось, что Зидан не рассчитывает на полузащитника.
За последний год Дани провел 37 матчей, в которых совершил четыре результативных действия.
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