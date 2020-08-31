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Арсенал договорился о продлении аренды Себальоса

Англия
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Арсенал договорился о продлении аренды Себальоса
UA-Футбол
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Дани Себальос останется в "Арсенале". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, лондонский клуб сумел договориться с "Реалом" о продлении аренды. Продлится она один сезон. Уже несколько раз сообщалось, что Зидан не рассчитывает на полузащитника.

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За последний год Дани провел 37 матчей, в которых совершил четыре результативных действия.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
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