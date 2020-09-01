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Агуэро вернулся к тренировкам после двухмесячного перерыва

Англия
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Травма колена – всегда непросто

Агуэро вернулся к тренировкам после двухмесячного перерыва
Новина українською

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро восстановился от травмы и вернулся к тренировочному процессу. Напомним, аргентинец получил повреждение колена в середине июня в матче с "Бернли" (5:0).

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32-летний футболист пропустил остаток сезона-2019/20 после операции.

Напомним, в прошлой кампании Серхио Агуэро сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити
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