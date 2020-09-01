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Он всегда мечтал играть в АПЛ: Лестер подпишет защитника Аталанты
А мог уехать в Бундеслигу…
Правый защитник "Аталанты" Тимоти Кастань переходит в английский "Лестер", клубы уже согласовали все финансовые условия трансфера.
По информации журналиста Николо Скиры, трансфер 24-летнего бельгийца обойдется "лисам" в 24 миллиона евро. Кастань подпишет трудовой договор до 2025 года и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.
Done deal! Timothy #Castagne to #Leicester from #Atalanta for €24M. He will sign a contract until 2025 (€1,5M/year). #HerthaBerliner were also interested in belgian fullback, but his dream has always been to play in Premier League. #transfers #LCFC https://t.co/RncY6EYNLB— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 1, 2020
Берлинская "Герта" была крайне заинтересована в подписании Кастаня, но Тимоти грезил о выступлениях в чемпионате Англии. В прошлой кампании игрок провел в футболке "Королевы провинциалов" 33 матча во всех турнирах (2 гола и 3 результативные передачи).