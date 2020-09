Он всегда мечтал играть в АПЛ: Лестер подпишет защитника Аталанты

Правый защитник "Аталанты" Тимоти Кастань переходит в английский "Лестер", клубы уже согласовали все финансовые условия трансфера.

По информации журналиста Николо Скиры, трансфер 24-летнего бельгийца обойдется "лисам" в 24 миллиона евро. Кастань подпишет трудовой договор до 2025 года и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

Done deal! Timothy #Castagne to #Leicester from #Atalanta for €24M. He will sign a contract until 2025 (€1,5M/year). #HerthaBerliner were also interested in belgian fullback, but his dream has always been to play in Premier League. #transfers #LCFC https://t.co/RncY6EYNLB