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Он всегда мечтал играть в АПЛ: Лестер подпишет защитника Аталанты

Англия
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А мог уехать в Бундеслигу…

Он всегда мечтал играть в АПЛ: Лестер подпишет защитника Аталанты
Новина українською

Правый защитник "Аталанты" Тимоти Кастань переходит в английский "Лестер", клубы уже согласовали все финансовые условия трансфера.

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По информации журналиста Николо Скиры, трансфер 24-летнего бельгийца обойдется "лисам" в 24 миллиона евро. Кастань подпишет трудовой договор до 2025 года и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон.

Берлинская "Герта" была крайне заинтересована в подписании Кастаня, но Тимоти грезил о выступлениях в чемпионате Англии. В прошлой кампании игрок провел в футболке "Королевы провинциалов" 33 матча во всех турнирах (2 гола и 3 результативные передачи).

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В статье: Герта (Берлин) Аталанта (Бергамо) АПЛ Лестер Сити Тимоти Кастань
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