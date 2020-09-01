Стало известно, сколько Ван Де Бек будет получать в Манчестер Юнайтед

Стала известна зарплата хавбека Донни Ван Де Бека после перехода из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед". 23-летний исполнитель будет получать 6 миллионов евро в год в стане "красных дьяволов" – об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ориентировочно за трансфер "Аякс" получит 40 миллионов евро плюс бонусы. По информации Sky Sports, игрок сборной Нидерландов уже прошел медосмотр. Ван Де Бек приедет в Англию после матчей сборной Нидерландов с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября) в Лиге наций.

Рафаэль Ван дер Варт отметил, что "Юнайтед" нуждается в таком игроке, как Ван Де Бек". Партнер Донни по сборной и футболист "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк также добавил, что 23-летний голландец "переходит в замечательный клуб".