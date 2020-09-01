Возвращению Лидса в элиту посвящается. Топ-5 успехов и Топ-5 неудач Юнайтед

"Лидс Юнайтед" один из самых противоречивых клубов Англии. "Белые" испытали невероятные взлеты и еще более невероятные, очень болезненные падения. У клуба множество болельщиков не только на Туманном Альбионе, но и во всем мире. Более того, фанаты "Юнайтед" считаются одними из самых преданных и самых организованных в Англии; настоящая гордость клуба. В свою очередь, и фанам есть чем гордиться – "Лидс" трехкратный победитель высшего дивизиона Англии, между прочим, "белые" выиграли последний чемпионат перед созданием Премьер-лиги, а также побеждали в Кубке Англии и Кубке лиги. Есть в коллекции трофеев у "павлинов" и международные престижные трофеи. Как это часто бывает в футболе - разного рода кризисов этот клуб с большими традициями не смог избежать. Давайте для начала вспомним сложные периоды в истории "Лидса".

1. В 2004-м году "белые" вылетели из АПЛ, что положило конец 14-летнему сроку пребывания команды в элитном дивизионе. Кризис в "Лидсе" начался задолго до вылета из Премьер-лиги, сообщалось о заоблачных долгах в клубе, затем началась распродажа звездных игроков. За пять миллионов фунтов стерлингов в "Ливерпуль" был продан Харри Кьюэлл, а Оливье Дакура купила "Рома" за ту же сумму. Пришлось попрощаться с Майклом Бриджесом, Дэнни Миллсом, Аланом Смитом и Найджелом Мартином, в то время вратарем сборной Англии, он перешел в "Эвертон".

Обескровленный "Лидс" не смог составить конкуренцию клубам АПЛ сезона 2003/04 и бесславно покинул элиту. Была тогда информация, что долги "павлинов" составляли около 100 миллионов фунтов.

2. Продолжились беды "Лидса" в сезоне 2006/07, когда команда вылетела из Чемпионшипа и опустился в третий по значимости чемпионат Англии. Старт того сезона оказался крайне неудачным, быстро был уволен главный тренер Кевин Блэквелл, Джон Карвер временно исполнял обязанности наставника, затем его сменил Деннис Уайс. Бывший игрок "Челси" привлек много опытных игроков, хотя даже это не помогло "Лидсу".

3. Вернемся в 80-е, то время ознаменовалось первым серьезным кризисом для "Лидса". В 1974-м легендарный Дон Реви покинул "Юнайтед", перейдя в сборную Англии. И все пошло вниз по наклонной… Неожиданно болельщики перестали ходить на матчи "белых", начались финансовые проблемы. В сезоне 1981/82 "Лидс" откровенно разваливался, показывая безобразную игру, заслуженно вылетев из высшего дивизиона. Возрождение началось только в 1988 году с приходом в команду Говарда Уилкинсона. "Лидс" вернулся в элиту только в сезоне 1989/90, но об этом чуть позже.

4. Сезон 2000/01 вполне мог бы стать триумфальным для "Лидса", команда блестяще выступала в Европе. В Лиге чемпионов УЕФА команда Дэвида О’Лири оказалась в так называемой "группе смерти" с невероятно сложными соперниками - "Барселоной", "Миланом" и "Бешикташем". И начали с поражения на "Камп Ноу" 0:4, но затем преобразились, вышли из этой группы и попали в квартет с "Реалом", "Лацио" и "Андерлехтом" (в то время в ЛЧ существовало два групповых этапа). "Лидс" вышел и из второй группы, затем в четвертьфинале прошел "Депортиво", откровенно радуя своей игрой. Но затем в полуфинале английский клуб проиграл "Валенсии" 0:3. Вдруг посыпались "белые" и упустили великолепный шанс выйти в финал Лиги Чемпионов.

5. "Лидс" четыре раза выступал в финалах Кубка Англии, старейшем турнире Европы и очень почетном соревновании. Но только однажды "белые" выигрывали этот приз. В 1965-м, 1970-м и 1973-м "Лидс" проигрывал, особо обидное поражение случилось в 1973-м от "Сандерленда", единственный гол Иана Портерфилда решил исход встречи, "белые" выглядели активнее и больше атаковали, однако не смогли ничего поделать с неуступчивым соперником.

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И все же взлетов у "Лидса" было больше, чем неудач, и уж конечно больше пяти. Мы же остановимся на наиболее значимых триумфах "Юнайтед", которые и стали причиной искренней любви множества болельщиков по всему миру.

1. В 1961 году Дон Реви стал главным тренером "Лидса". Бывший хавбек "белых" добился с командой наиболее значимых успехов и золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба и английского футбола. Реви вывел "Лидс" на принципиально новый уровень и добился множества громких побед. С Реви "Лидс" наделал шума и в Кубке Чемпионов, хотя и не смог выиграть этот трофей.

О достижениях Реви судите сами – два чемпионских титула, пять вице-чемпионских, два Кубка Англии, Кубок лиги, два Кубка ярмарок. В честь легендарного наставника названа трибуна на стадионе "Элланд Роуд" и поставлен памятник рядом с ареной.

2. Финал Кубка европейских чемпионов 1975. Многие могли бы назвать поражение от "Баварии" в решающем матче неудачей для "Лидса", ведь "белые" остановились в шаге от мечты. Но путь "павлинов" и выступление в том европейском сезоне заслуживают самых лестных слов. "Андерлехт" и "Барселону" прошел "Лидс", а вот справиться с невероятной в те годы "Баварией" было невозможно, еще и очень спорное судейство способствовало мюнхенцам. Во втором тайме "Бавария" дожала "Юнайтед" - 2:0.

3. Победа в чемпионате Англии 1992-го года с Говардом Уилкинсоном. Специалист возглавил "Лидс" в 1988-м, тогда команда находилась во втором дивизионе и звезд с неба не хватала. В первом же сезоне с Уилкинсоном "белые" вышли в первый дивизион, заставили соперников в элите вспомнить все былые заслуги, а затем "Лидс" и вовсе стал победителем турнира.

Уилкинсон собрал и сплотил в "Лидсе" таких игроков - Эрик Кантона, Джон Лукич, Гари Макаллистер, Гордон Стракан. В итоге в чемпионате 1991/92 "белые" на четыре очка обошли невероятно сильный в те годы "Манчестер Юнайтед" во главе с Алексом Фергюссоном. Между прочим, "МЮ" один из самых непримиримых и принципиальных соперников "Лидса" из-за давней вражды между графствами Ланкашир и Йоркшир. Пока это последний чемпионский титул для "Лидс Юнайтед".

4. Давид О’Лири. Несмотря на то, что с ирландским специалистом "Лидс" не выиграл ни одного значимого титула, период с 1998 по 2002-год стал знаковым для клуба. О’Лири собрал великолепную команду с такими игроками как Рио Фердинанд, Марк Видука, Оливье Дакур, Доминик Маттео, Ли Бойер, Джонатан Вудгейт, Алан Смит, Иан Харт, Харри Кьюэлл, Дэнни Миллс. Если бы не финансовый кризис и близорукая политика руководства "павлинов" могло выйти что-то по-настоящему впечатляющее и солидное.

5. Возвращение в Премьер-лигу спустя 16 лет. Сезон 2020/21 вполне может стать для "Лидса" если не триумфальным, то очень значимым, и уж точно он открывает новые возможности для подопечных Марсело Бьелса. Да, пока это выглядит как аванс. Однако открывается новая страница клуба, многообещающая и перспективная. Перед началом нового сезона в Англии на фоне нестабильности многих грандов "Лидс Юнайтед" вполне может решать серьезные задачи.