Манчестер Юнайтед поборется с Ливерпулем за Алькантару

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Dagbladet, "МЮ" уже провели переговоры с хавбеком. Однако переход его затруднен в связи с высокими запросами игрока.

Ранее сообщалось, что Тиагу Алькантара близок к переходу в "Ливерпуль".

В сезоне-2019/20 29-летний испанец провел 40 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах и помог "Баварии" выиграть чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.