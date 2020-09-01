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Манчестер Юнайтед поборется с Ливерпулем за Алькантару

Англия
(1 голосов)

Тиагу не намерен оставаться в Баварии

Манчестер Юнайтед поборется с Ливерпулем за Алькантару
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Dagbladet, "МЮ" уже провели переговоры с хавбеком. Однако переход его затруднен в связи с высокими запросами игрока.

Ранее сообщалось, что Тиагу Алькантара близок к переходу в "Ливерпуль".

В сезоне-2019/20 29-летний испанец провел 40 матчей и забил 3 мяча во всех турнирах и помог "Баварии" выиграть чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тьяго Алькантара Манчестер Юнайтед Тиаго Алькантара
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Комментарии (1)
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Колумб (Святогорск)
01.09.2020 в 15:37
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