Невилл: Нынешний МЮ не может бороться за победу в чемпионате Англии

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказал мнение о перспективах манкунианцев в новой кампании.

Напомним, сезон-2019/2020 в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" завершили на третьем месте, и завоевали право представлять Англию в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Этот состав "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем виде не может бороться за победу в АПЛ в этом сезоне. Команде нужно усиление в виде 4-5 игроков, это по-прежнему так. Я говорил об этом в течение года и даже обозначал позиции, которые, по моему мнению, им нужно усилить.

Они должны подписать центрального защитника мирового класса. Как по мне, еще одного полузащитника. Я также думаю, что нужны правый вингер, центральный нападающий и левый защитник из-за травм Люка Шоу и его нестабильной игры в последние 2-3 года", – заявил Гари Невилл.