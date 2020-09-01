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Официально: Арсенал подписал 22-летнего защитника Лилля

Англия
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Наконец-то укрепили оборону

Официально: Арсенал подписал 22-летнего защитника Лилля
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" совершил очередной летний трансфер. На этот раз команда Микеля Артеты получила нового оборонца.

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Речь идет о Габриэле Магальяэсе, который до этого играл за "Лилль". Французская сторона получила за переход порядка 30 миллионов евро, а сам футболист подписал долгосрочный контракт.

Габриэл - центральный защитник, который отлично зарекомендовал себя в последнем сезоне, в котором успел провести 34 матча. В новой команде он будет выступать под шестым номером.

Отметим, что Габриэл - четверты бразилец в составе "Арсенале". Среди других - Давид Луиз, Габриэль Мартинелли и недавно прибывший Виллиан.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лилль Габриэл Магальяэс
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Источник:
ФК "Арсенал"
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