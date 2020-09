Официально: Арсенал подписал 22-летнего защитника Лилля

Лондонский "Арсенал" совершил очередной летний трансфер. На этот раз команда Микеля Артеты получила нового оборонца.

Речь идет о Габриэле Магальяэсе, который до этого играл за "Лилль". Французская сторона получила за переход порядка 30 миллионов евро, а сам футболист подписал долгосрочный контракт.

Габриэл - центральный защитник, который отлично зарекомендовал себя в последнем сезоне, в котором успел провести 34 матча. В новой команде он будет выступать под шестым номером.

