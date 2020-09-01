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Борьба за основу. Самый дорогой вратарь в истории не хочет уходить из Челси
Статистика говорит, что он один из худших в Англии
Кепа Аррисабалага точно захочет забыть последний сезон, который он провел на достаточно среднем уровне. Никто не удивился, что он потерял место в старте, а "Челси" сейчас ищет замену.
Однако испанец не хочет уходить просто так. По данным Telegraph, Кепа намерен остаться в лондонской команде и продолжать сражаться за место в основе.
Аррисабалага перешел в "Челси" летом 2018-го, когда за него было заплачено 80 миллионов евро. Такая сумма сделала Кепу самым дорогим вратарем в истории. За два года он отыграл 95 матчей, в которых пропустил 109 голов.
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