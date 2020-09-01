Не считая ван де Бека. Сульшер требует от руководства МЮ троих новичков

Совсем скоро состав "Манчестер Юнайтед" пополнит талантливый Донни ван де Бек . Однако клуб вряд ли остановится на этом.

Как сообщает Mundo Deportivo, Оле Гуннар Сульшер настаивает еще на трех трансферах. Он хочет усилить позицию вингера, центрального нападающего и защитника.

Ключевая цель - Джейдон Санчо, однако подписать его будет очень сложно. Защиту же может усилить Дайо Упамекано, если удастся удовлетворить запросы "РБ Лейпциг".

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Отметим, что также "МЮ" планирует продавать игроков - Перрейру, Лингарда и Смоллинга.