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Не считая ван де Бека. Сульшер требует от руководства МЮ троих новичков
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Как сообщает Mundo Deportivo, Оле Гуннар Сульшер настаивает еще на трех трансферах. Он хочет усилить позицию вингера, центрального нападающего и защитника.
Ключевая цель - Джейдон Санчо, однако подписать его будет очень сложно. Защиту же может усилить Дайо Упамекано, если удастся удовлетворить запросы "РБ Лейпциг".
Отметим, что также "МЮ" планирует продавать игроков - Перрейру, Лингарда и Смоллинга.