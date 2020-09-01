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Не считая ван де Бека. Сульшер требует от руководства МЮ троих новичков

Англия
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Хотят угнаться за "Челси"?

Не считая ван де Бека. Сульшер требует от руководства МЮ троих новичков
UA-Футбол
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Совсем скоро состав "Манчестер Юнайтед" пополнит талантливый Донни ван де Бек. Однако клуб вряд ли остановится на этом.

Как сообщает Mundo Deportivo, Оле Гуннар Сульшер настаивает еще на трех трансферах. Он хочет усилить позицию вингера, центрального нападающего и защитника.

Ключевая цель - Джейдон Санчо, однако подписать его будет очень сложно. Защиту же может усилить Дайо Упамекано, если удастся удовлетворить запросы "РБ Лейпциг".

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Отметим, что также "МЮ" планирует продавать игроков - Перрейру, Лингарда и Смоллинга.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Дайо Упамекано
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