  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавертц прошел медосмотр для Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавертц прошел медосмотр для Челси

Англия
(1 голосов)

Скоро это свершится

Хавертц прошел медосмотр для Челси
Новина українською

Полузащитник немецкого "Байера" Кай Хавертц близок к переходу в лондонский "Челси". В воскресенье, 30 августа, 21-летний немецкий хавбек прошел медосмотр в столице Великобритании, как сообщает авторитетный журналист Bild Кристиан Фальк.

Читайте такжеПереход Хавертца в Челси станет самым дорогим среди немецких футболистов за всю историю

Напомним, "синие" заплатят за Хавертца 100 миллионов евро, но сумму разобьют на две выплаты – 80 и 20. "Челси" уже подписал Тимо Вернера, Хакима Зийеша, Тьяго Силву и Бена Чилвелла.

В рамках прошлого розыгрыша чемпионата Германии-2019/20 Кай сыграл за "Байер" 30 матчей (забил 12 голов и отдал 6 результативных передач).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...