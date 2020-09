Хавертц прошел медосмотр для Челси

Полузащитник немецкого "Байера" Кай Хавертц близок к переходу в лондонский "Челси". В воскресенье, 30 августа, 21-летний немецкий хавбек прошел медосмотр в столице Великобритании, как сообщает авторитетный журналист Bild Кристиан Фальк.

Напомним, "синие" заплатят за Хавертца 100 миллионов евро, но сумму разобьют на две выплаты – 80 и 20. "Челси" уже подписал Тимо Вернера, Хакима Зийеша, Тьяго Силву и Бена Чилвелла.

Our Story: @kaihavertz29 made his medical check on sunday in london @BILD_Sport @ChelseaFC