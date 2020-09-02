Стало известно, хочет ли Канте остаться в Челси

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте не хочет покидать стан "пенсионеров", французский исполнитель предпочитает продолжить карьеру футболиста в столичном клубе – об этом сообщает Goal.com.

Напомним, предметный интерес к 29-летнему Н'Голо проявляет миланский "Интер", наставник "нерадзурри" Антонио Конте ранее работал с Канте именно в "Челси". Ранее трансфер оценивался в 50 миллионов евро.

За 27 матчей во всех турнирах за "синих" в прошлом сезоне Канте забил 3 гола. Он пропустил из-за травм почти 50% от всех матчей клуба в кампании-2019/20.