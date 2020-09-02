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Стало известно, хочет ли Канте остаться в Челси

Англия
(1 голосов)

Есть претендент на трансфер

Стало известно, хочет ли Канте остаться в Челси
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Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте не хочет покидать стан "пенсионеров", французский исполнитель предпочитает продолжить карьеру футболиста в столичном клубе – об этом сообщает Goal.com.

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Напомним, предметный интерес к 29-летнему Н'Голо проявляет миланский "Интер", наставник "нерадзурри" Антонио Конте ранее работал с Канте именно в "Челси". Ранее трансфер оценивался в 50 миллионов евро.

За 27 матчей во всех турнирах за "синих" в прошлом сезоне Канте забил 3 гола. Он пропустил из-за травм почти 50% от всех матчей клуба в кампании-2019/20.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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Источник:
Goal.com

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