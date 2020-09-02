СМИ: Месси согласовал с боссами Сити 5-летний контракт – через 3 сезона Лео отправится в MLS

Форвард "Барселоны" Лионель Месси достиг договоренности с холдингом City Football Group, которому принадлежит "Манчестер Сити" – об этом сообщает издание Daily Record. По информации источника, стороны согласовали 5-летний контракт на 700 миллионов евро.

33-летний аргентинский нападающий проведет 3 года в составе команды Гвардиолы, а затем отправится в "Нью-Йорк Сити", где отыграет еще 2 сезона. Американский клуб также входит в холдинг шейхов.

Источник отмечает, что City Football Group предложили Месси долю акций в группе, но Лионель склоняется к денежной компенсации. Отказ от данного варианта связан с трудностями в оценке стоимости акций холдинга.