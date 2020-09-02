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СМИ: Месси согласовал с боссами Сити 5-летний контракт – через 3 сезона Лео отправится в MLS

Англия
(1 голосов)

Многоходовочка

СМИ: Месси согласовал с боссами Сити 5-летний контракт – через 3 сезона Лео отправится в MLS
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси достиг договоренности с холдингом City Football Group, которому принадлежит "Манчестер Сити" – об этом сообщает издание Daily Record. По информации источника, стороны согласовали 5-летний контракт на 700 миллионов евро.

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33-летний аргентинский нападающий проведет 3 года в составе команды Гвардиолы, а затем отправится в "Нью-Йорк Сити", где отыграет еще 2 сезона. Американский клуб также входит в холдинг шейхов.

Источник отмечает, что City Football Group предложили Месси долю акций в группе, но Лионель склоняется к денежной компенсации. Отказ от данного варианта связан с трудностями в оценке стоимости акций холдинга.

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В статье: Лионель Месси Барселона MLS Манчестер Сити Нью-Йорк Сити (США) Нью-Йорк Сити
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Источник:
Daily Record

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Комментарии (1)
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Konomist@mail.ru (Запорожье)
02.09.2020 в 10:42
Чего уж мелочиться, сразу контрольный пакет акций выдали бы ему да и всё!
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