Астон Вилла попытается подписать Ромеро из Манчестер Юнайтед

"Астон Вилла" является главным претендентом на вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.

По информации источника, к 33-летнему аргентинцу также проявляет интерес "Эвертон", однако "красные дьяволы" планируют использовать Ромеро в качестве части сделки по хавбеку "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.