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Астон Вилла попытается подписать Ромеро из Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Аргентинцу уже 33 года

Астон Вилла попытается подписать Ромеро из Манчестер Юнайтед
Новина українською

"Астон Вилла" является главным претендентом на вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.

По информации источника, к 33-летнему аргентинцу также проявляет интерес "Эвертон", однако "красные дьяволы" планируют использовать Ромеро в качестве части сделки по хавбеку "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.

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В статье: Серхио Ромеро Астон Вилла
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