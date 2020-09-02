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Астон Вилла попытается подписать Ромеро из Манчестер Юнайтед
Аргентинцу уже 33 года
"Астон Вилла" является главным претендентом на вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.
По информации источника, к 33-летнему аргентинцу также проявляет интерес "Эвертон", однако "красные дьяволы" планируют использовать Ромеро в качестве части сделки по хавбеку "Астон Виллы" Джеку Грилишу.
В сезоне-2019/20 Ромеро провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.
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