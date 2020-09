Награда за выход в АПЛ. Фулхэм продлил контракт с главным тренером

Лондонский "Фулхэм" смог выиграть плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ. Руководство клуба наградило главного тренера.

По данным официального сайта, со Скоттом Паркером был продлен контракт. Теперь сделка рассчитана до 2023-го. Скотт возглавил "Фулхэм" год назад и сразу добился результата.

Rewarded for his efforts. ????



Scott has a new contract! ????#SUPERSCOTT