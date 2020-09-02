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Награда за выход в АПЛ. Фулхэм продлил контракт с главным тренером
За лондонцами будет интересно следить
Лондонский "Фулхэм" смог выиграть плей-офф Чемпионшипа и вышел в АПЛ. Руководство клуба наградило главного тренера.
По данным официального сайта, со Скоттом Паркером был продлен контракт. Теперь сделка рассчитана до 2023-го. Скотт возглавил "Фулхэм" год назад и сразу добился результата.
Rewarded for his efforts. ????— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 2, 2020
Scott has a new contract! ????#SUPERSCOTT
Отметим, что в первом туре команду Паркера ждет дерби
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