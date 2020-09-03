Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Реала

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику мадридского "Реала" Серхио Регилону. Также 23-летним футболистом "меренг" интересуются "Ювентус", "Тоттенхэм" и "Наполи" – об этом сообщает издание AS.

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По информации источника, "Реал" готов продать Регилона за 25-30 миллионов евро, но с опцией обратного выкупа. Отмечается, что Менди и Марсело – основной выбор Зидана при ротации на левом фланге обороны.

Напомним, весь прошлый сезон футболист провел в аренде в "Севилье", в составе "неорвинцев" Серхио стал победителем Лиги Европы. Сами "красно-белые" также рассматривают приобретение Регилона.