  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Реала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Реала

Англия
(1 голосов)

Всю прошлую кампанию провел в "Севилье"

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Реала
Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по защитнику мадридского "Реала" Серхио Регилону. Также 23-летним футболистом "меренг" интересуются "Ювентус", "Тоттенхэм" и "Наполи" – об этом сообщает издание AS.

Читайте такжеРаздал маски: Луис Энрике оригинально огласил заявку сборной Испании на матчи с Украиной и Германией

По информации источника, "Реал" готов продать Регилона за 25-30 миллионов евро, но с опцией обратного выкупа. Отмечается, что Менди и Марсело – основной выбор Зидана при ротации на левом фланге обороны.

Напомним, весь прошлый сезон футболист провел в аренде в "Севилье", в составе "неорвинцев" Серхио стал победителем Лиги Европы. Сами "красно-белые" также рассматривают приобретение Регилона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Севилья Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Севилья (Испания) Серхио Регилон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...