Парень по фамилии Кэш: Астон Вилла приобрела фулбека Ноттингем Форест

Полузащитник "Ноттингем Форест" Мэтти Кэш подписал 5-летний трудовой договор с "Астон Виллой" – об этом сообщает пресс-служба "львов".

По информации портала Goal, сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В прошлом сезоне Кэш играл в "Ноттингем Форест" (42 матча, 3 гола и 5 результативных передач). Мэтти способен сыграть как правого вингера, так и правого защитника.

Absolutely buzzing to have signed a 5 year deal at Aston Villa. Something I’ve always dreamed of since I was a young boy to play in the premier league, it really is a dream come true. I can’t wait to meet up with the squad, meet everyone around the club and the supporters! #AVFC pic.twitter.com/o9QU7sESK1