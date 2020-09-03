СМИ: Тоттенхэм попытался вернуть Эриксена этим летом

Кристиан Эриксен зимой этого года сменил "Тоттенхэм" на "Интер". Однако пока что своим стать у него не вышло.

Из 25 возможных матчей, датский футболист лишь 11 раз выходил в старте. В итальянских СМИ было немало новостей, что он может покинуть миланскую команду.

По данным Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" попытался использовать такую возможность и вернуться Эриксена в свою команду. Однако "Интер", выслушав предложение, ответил, что Кристиан останется в их команде.