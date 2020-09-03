В Кепу никто не верит. Челси готов выплатить 30 миллионов за вратаря Ренна

Вряд ли кто-то сможет опередить лондонский "Челси" по количеству покупок среди топ-клубов. Однако совершив пять трансферов, "синие" не будут останавливаться.

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Сейчас они ищут усиление на вратарскую позицию. Вероятнее всего, состав их клуб пополнит голкипер "Ренна" Эдуард Менди. В этом всех убеждает The Telegraph.

Сумма сделки должна составить 30 миллионов фунтов. В последнем сезон Менди отыграл 24 матча, в которых пропустил 19 голов.

Rennes want over £30million from Chelsea for goalkeeper Edouard Mendy, who Frank Lampard wants to sign to challenge Kepa Arrizabalaga's place in the teamhttps://t.co/ojtDCY9VuE — Telegraph Football (@TeleFootball) September 2, 2020