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"Кейн может усилить МЮ". Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно укрепить дьяволам

Англия
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Четыре-пять игроков

"Кейн может усилить МЮ". Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно укрепить дьяволам
UA-Футбол
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Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что его экс-клубу придется серьезно поработать на трансферном рынке.

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"Я много общался с болельщиками, все они говорят, что клубу нужен Санчо. Да, это отличный игрок, но я не уверен, что он так отчаянно нужен клубу. Кейн? Если бы он был доступен и "Тоттенхэм" хотел бы его продать, Гарри точно бы усилил "МЮ".

Также нужен защитник мирового уровня. Помимо этого, центральный и правый форвард. Последнее - левый полузащитник, Люк Шоу стал получать много травм. Итак, "МЮ" нужно подписать четыре-пять новичков, но сделать это проблематично", - приводит слова Невилла Goal.

Отметим, что вчера "дьяволы" заключили контракт с голландским полузащитником.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Джейдон Санчо
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