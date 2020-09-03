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"Кейн может усилить МЮ". Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно укрепить дьяволам
Четыре-пять игроков
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что его экс-клубу придется серьезно поработать на трансферном рынке.
"Я много общался с болельщиками, все они говорят, что клубу нужен Санчо. Да, это отличный игрок, но я не уверен, что он так отчаянно нужен клубу. Кейн? Если бы он был доступен и "Тоттенхэм" хотел бы его продать, Гарри точно бы усилил "МЮ".
Также нужен защитник мирового уровня. Помимо этого, центральный и правый форвард. Последнее - левый полузащитник, Люк Шоу стал получать много травм. Итак, "МЮ" нужно подписать четыре-пять новичков, но сделать это проблематично", - приводит слова Невилла Goal.
Отметим, что вчера "дьяволы" заключили контракт с