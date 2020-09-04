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Алексис Санчес: Я хотел покинуть МЮ после первой тренировки – мы не были коллективом

Англия
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Чистосердечное признание

Алексис Санчес: Я хотел покинуть МЮ после первой тренировки – мы не были коллективом
Новина українською

Чилийский вингер "Интера" Алексис Санчес признался, что хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" и вернуться в "Арсенал" уже после первой своей тренировочной сессии с "красными дьяволами". Цитирует игрока "нерадзурри" портал Goal.com.

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"Уже после первой тренировки я многое понял: пришел домой, спросил свою семью и агента, мол, могу ли я разорвать контракт и вернуться в "Арсенал", но документы уже были подписаны. Шли месяцы, но я чувствовал – мы не были коллективом. Журналисты задавали вопросы, но не знали, что их реплики причиняли боль. Экс-игроки и легенды также отзывались нелестно, но не понимали, что происходит внутри клуба. Конечно, меня это ранило".

"Футболист зависим от атмосферы в коллективе, всегда нужно стараться быть семьей. В "Манчестер Юнайтед" такого не было, все отражалось на поле. Всех собак спускали на меня. Конечно, я самокритичен, мне следовало выступать лучше, но меня обвиняли даже в тех случаях, если я сыграл пару минут".

Напомним, в январе 2018 года Санчес перебрался с "Эмирейтс" на "Олд Траффорд", но за два сезона так и не смог адаптироваться в Манчестере и перебрался в миланский "Интер" на правах аренды. По итогам прошлого сезона руководство "нерадзурри" приняло решение выкупить Алексиса.

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В статье: Арсенал (Лондон) Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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