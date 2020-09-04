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Робертсон: Я предпочту, чтобы Месси даже не приближался к Английской Премьер-лиге

Англия
(3 голосов)

Радикальное мнение Эндрю

Робертсон: Я предпочту, чтобы Месси даже не приближался к Английской Премьер-лиге
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал потенциальный переезд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в АПЛ. Цитирует Робертсона портал Goal.com.

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"Если рассуждать максимально эгоистично, то, я надеюсь, что этого не произойдет и Месси останется в "Барселоне". Он один из лучших футболистов в истории, если не лучший, так что его переход в стан одного из наших главных конкурентов вряд ли стал бы хорошим знаком".

"Насколько я понимаю, "Ливерпуль" исключил возможность подписания Месси, так что я предпочитаю, чтобы Лео даже не приближался к АПЛ. Я играл против него дважды, и это были сложнейшие матчи в моей жизни".

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В статье: Лионель Месси Барселона АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Эндрю Робертсон
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (7)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.09.2020 в 12:05
Як кардинально відрізняються думки двох захисників: заклятий ворог Рамос не хоче, щоб Мессі йшов з Барси, а Робертсон навпаки проти його переходу в АПЛ...
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+1
0
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Antolog (Одесса)
04.09.2020 в 12:27
Але ніхто з них не висловлюється в сторону Меськи, що воно ніхто і звати його ніяк... як деякі особи на цьому сайті, які навіть обласних змагань в свому життю не вигравали, а тим паче не ставали найкращим хоч в чомусь...
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+3
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.09.2020 в 13:12
Як це не висловлюються? Робертсон(цитата): "Він один з найкращих футболістів в історії, якщо не найкращий, так що його перехід до стану одного з наших головних конкурентів навряд чи став би хорошим знаком". Рамос (цитата): "Мессі заслужив право самостійно приймати рішення про своє майбутнє. Ми б хотіли, щоб Лео залишився – заради Прімери, "Барселони" та всіх нас, адже це логічно, хотіти кращого" Це що тоді по твоєму?
0
-5
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 13:33
Миша, вы неправильно поняли Антолога. )
+1
0
adidas77 (Cумы)
04.09.2020 в 13:26
Michael-K (Івано-Франківськ)Почитайте внимательно ответ вам из Одессы.
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+2
0
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 11:57
Учитывая финансовое положение Карлито, наплевал бы он на энтот футбол и наслаждался бы жизнью с Антонеллой на своих яхтах
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+2
-2
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Antolog (Одесса)
04.09.2020 в 12:31
В этом и разница между профессионалом и заробитчанином... Для первого средства - это побочный продукт его профессиональной деятельности, а для второго - это способ набить желудок, поэтому получив свой первый в жизни солидный контракт такие футболеры превращаются... как там в сказке: в тыкву...)
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+1
-2


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