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Робертсон: Я предпочту, чтобы Месси даже не приближался к Английской Премьер-лиге
Радикальное мнение Эндрю
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал потенциальный переезд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в АПЛ. Цитирует Робертсона портал Goal.com.
"Если рассуждать максимально эгоистично, то, я надеюсь, что этого не произойдет и Месси останется в "Барселоне". Он один из лучших футболистов в истории, если не лучший, так что его переход в стан одного из наших главных конкурентов вряд ли стал бы хорошим знаком".
"Насколько я понимаю, "Ливерпуль" исключил возможность подписания Месси, так что я предпочитаю, чтобы Лео даже не приближался к АПЛ. Я играл против него дважды, и это были сложнейшие матчи в моей жизни".