Робертсон: Я предпочту, чтобы Месси даже не приближался к Английской Премьер-лиге

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал потенциальный переезд нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в АПЛ. Цитирует Робертсона портал Goal.com.

"Если рассуждать максимально эгоистично, то, я надеюсь, что этого не произойдет и Месси останется в "Барселоне". Он один из лучших футболистов в истории, если не лучший, так что его переход в стан одного из наших главных конкурентов вряд ли стал бы хорошим знаком".