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Названы претенденты на приз лучшему игроку АПЛ

Англия
(1 голосов)

Всего их шесть

Названы претенденты на приз лучшему игроку АПЛ
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в "Твиттере" опубликовала список из шести номинантов на приз лучшему игроку английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

На награду претендуют сразу четверо футболистов "Ливерпуля". Остальные две позиции достались представителям "Манчестер Сити".

Полный список номинантов: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все – "Ливерпуль"), Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити").

"Ливерпуль" по итогам минувшего сезона впервые за 30 лет завоевал титул чемпиона Англии. В 38 турах красные набрали 99 очков и финишировали с отрывом в 18 очков от "Манчестер Сити", занявшего второе место. В топ-4 также попали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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В статье: Джордан Хендерсон Рахим Стерлинг Ливерпуль Манчестер Сити Садио Мане Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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