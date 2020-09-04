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Наследник Гиггза. 18-летний вундеркинд МЮ будет играть под 11-м номером
Мейсон удивил всех в прошлом сезоне
Мейсон Гринвуд, вероятно - главное открытие прошедшего сезона АПЛ. В 51-м матче сезона он, в свои 18 лет, забил 19 голов и отдал пять голевых передач.
После всех свершений, англичанин заслуженно получил новый игровый номер. Теперь на его спине будет число "11". Райан Гиггз, легенда "дьяволов", выступал именно под таким номером. Отметим также, что Брайан Уильямс получил 33-й номер.
It's time to ???????????????????? ???????? ????@MasonGreenwood: 2️⃣6️⃣ > 1️⃣1️⃣@BranWilliams: 5️⃣3️⃣ > 3️⃣3️⃣#MUFC pic.twitter.com/AZ9jGcbFLq— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2020
Совсем недавно состав "Юнайтед" пополнил Донни ван де Бек. Он также выбрал особый игровой номер, в честь своего экс-товарища по "Аяксу".