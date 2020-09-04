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Маунт, Александер-Арнольд и Сака претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ
Шесть человек из шести - англичане
Был опубликован список из шестерых футболистов, которые, по мнению ассоциации профессиональных футболистов, претендует на звание лучшего молодого игрока АПЛ.
Все шесть игроков - англичане. Два футболиста от "Челси" и "МЮ" были внесенны в список, а также по одному претенденту от "Ливерпуля" и "Арсенала".
Итак, за награду поборятся:
- Тэмми Абрахам ("Челси")
- Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
- Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")
- Мейсон Маунт ("Челси")
- Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")
- Букайо Сака ("Арсенал")
The nominees for the PFA Young Player of the Year!@tamyabraham@trentaa98@masongreenwood@masonmount_10@marcusrashford@bukayoSaka87— Professional Footballers' Association (@PFA) September 4, 2020
???? The future's bright ????????????????????????????#PFAawards #POTY pic.twitter.com/B97S4I7YIl
Стоит отметим, что Александер-Арнольд также претендует на награду