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Маунт, Александер-Арнольд и Сака претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ

Англия
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Шесть человек из шести - англичане

Маунт, Александер-Арнольд и Сака претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ
UA-Футбол
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Был опубликован список из шестерых футболистов, которые, по мнению ассоциации профессиональных футболистов, претендует на звание лучшего молодого игрока АПЛ.

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Все шесть игроков - англичане. Два футболиста от "Челси" и "МЮ" были внесенны в список, а также по одному претенденту от "Ливерпуля" и "Арсенала".

Итак, за награду поборятся:

  • Тэмми Абрахам ("Челси")
  • Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
  • Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")
  • Мейсон Маунт ("Челси")
  • Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")
  • Букайо Сака ("Арсенал")

Стоит отметим, что Александер-Арнольд также претендует на награду игрока года.

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В статье: Маркус Рашфорд Тэмми Абрахам Трент Александер-Арнольд Мейсон Маунт Мейсон Гринвуд Букайо Сака
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