Маунт, Александер-Арнольд и Сака претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ

Был опубликован список из шестерых футболистов, которые, по мнению ассоциации профессиональных футболистов, претендует на звание лучшего молодого игрока АПЛ.

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Все шесть игроков - англичане. Два футболиста от "Челси" и "МЮ" были внесенны в список, а также по одному претенденту от "Ливерпуля" и "Арсенала".

Итак, за награду поборятся:

Тэмми Абрахам ("Челси")

("Челси") Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

("Ливерпуль") Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")

("Манчестер Юнайтед") Мейсон Маунт ("Челси")

("Челси") Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

("Манчестер Юнайтед") Букайо Сака ("Арсенал")