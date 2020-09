Маунт, Александер-Арнольд и Сака претендуют на звание лучшего молодого игрока АПЛ

Был опубликован список из шестерых футболистов, которые, по мнению ассоциации профессиональных футболистов, претендует на звание лучшего молодого игрока АПЛ.

Все шесть игроков - англичане. Два футболиста от "Челси" и "МЮ" были внесенны в список, а также по одному претенденту от "Ливерпуля" и "Арсенала".

Итак, за награду поборятся:

The nominees for the PFA Young Player of the Year!@tamyabraham@trentaa98@masongreenwood@masonmount_10@marcusrashford@bukayoSaka87



???? The future's bright ????????????????????????????#PFAawards #POTY pic.twitter.com/B97S4I7YIl