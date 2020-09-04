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Впервые с новым клубом. Виллиан приступил к тренировкам с Арсеналом

Англия
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Заиграет на новом месте?

Впервые с новым клубом. Виллиан приступил к тренировкам с Арсеналом
UA-Футбол
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Этим летом Виллиан, на правах свободного агента, сменил "Челси" на "Арсенал". Первую игру своего нового клуба он пропустил.

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Однако уже сейчас бразилец в строю. Сегодня, четвертого сентября, бразильский вингер провел первую тренировку под руководством Микеля Артеты.

Дебютировать за "канониров" он сможет уже 12-го сентября матчем против "Фулхэм".

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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