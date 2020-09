Впервые с новым клубом. Виллиан приступил к тренировкам с Арсеналом

Этим летом Виллиан, на правах свободного агента, сменил "Челси" на "Арсенал". Первую игру своего нового клуба он пропустил.

Однако уже сейчас бразилец в строю. Сегодня, четвертого сентября, бразильский вингер провел первую тренировку под руководством Микеля Артеты.

Good to have you with us, @WillianBorges88! ???? pic.twitter.com/jkVUj61Etm