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Впервые с новым клубом. Виллиан приступил к тренировкам с Арсеналом
Заиграет на новом месте?
Этим летом Виллиан, на правах свободного агента, сменил "Челси" на "Арсенал". Первую игру своего нового клуба он пропустил.
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Однако уже сейчас бразилец в строю. Сегодня, четвертого сентября, бразильский вингер провел первую тренировку под руководством Микеля Артеты.
Good to have you with us, @WillianBorges88! ???? pic.twitter.com/jkVUj61Etm— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020
Дебютировать за "канониров" он сможет уже 12-го сентября матчем
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