Хавертц объяснил, почему выбрал Челси

Экс-полузащитник "Байера" Кай Хавертц рассказал о переходе в "Челси".

"Лэмпард оказал большое влияние на мое решение, и я обожал его как игрока. Я очень часто наблюдал за ним. Думаю, я смогу научиться у него как тренера. Он очень скромный и славный парень, и мне не терпится поиграть у него и учиться у него.

Он был очень атакующим игроком, как и я. Он любил забивать голы, и я люблю забивать голы. Он очень мне поможет играть на моей позиции, а также поможет с вещами, которые я могу улучшить. Мне не терпится приступить к работе с ним.

Я испытываю большой восторг, потому что "Челси" обладает очень молодыми игроками, а также игроками, с которыми мне довелось вместе выступать за сборную, они мои хорошие друзья... Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших успехов", — цитирует Хавертца веб-сайт "Челси".