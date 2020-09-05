  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавертц объяснил, почему выбрал Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавертц объяснил, почему выбрал Челси

Англия
(1 голосов)

Кай стал долгожданным новичком команды

Хавертц объяснил, почему выбрал Челси
Новина українською

Экс-полузащитник "Байера" Кай Хавертц рассказал о переходе в "Челси".

"Лэмпард оказал большое влияние на мое решение, и я обожал его как игрока. Я очень часто наблюдал за ним. Думаю, я смогу научиться у него как тренера. Он очень скромный и славный парень, и мне не терпится поиграть у него и учиться у него.

Он был очень атакующим игроком, как и я. Он любил забивать голы, и я люблю забивать голы. Он очень мне поможет играть на моей позиции, а также поможет с вещами, которые я могу улучшить. Мне не терпится приступить к работе с ним.

Я испытываю большой восторг, потому что "Челси" обладает очень молодыми игроками, а также игроками, с которыми мне довелось вместе выступать за сборную, они мои хорошие друзья... Надеюсь, вместе мы сможем добиться больших успехов", — цитирует Хавертца веб-сайт "Челси".

До этого лондонцы подписали Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Бэна Чилуэлла, Тиаго Силву и Малангу Сарра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...